Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini copia gli Outfit Chiara Ferragni: le Foto

Sonia Lorenzini continua a sfoggiare outfit identici a quelli già indossati da Chiara Ferragni durante le Puntate del Grande Fratello Vip, e il popolo del web ironizza.

Sonia Lorenzini come Chiara Ferragni? La nuova inquilina della Casa del Grande Fratello Vip sceglie, per la seconda volta, un outifit già collaudato dall’influencer più potente del mondo ed è subito polemica.

Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini come Chiara Ferragni... O quasi!

Sonia Lorenzini ci è cascata di nuovo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, portando con sé nuove carica esplosiva. La Lorenzini, infatti, ha il dente avvelenato con Tommaso Zorzi che, stando alla sua versione dei fatti, l’ha sempre trattata con sufficienza. Lo scontro è stato inevitabile e Sonia si è sfogata con Dayane Mello, rimproverando all’influencer milanese il suo atteggiamento snob. Ma a colpire il pubblico del reality show di Canale5 non sono state le discussioni (ormai all’ordine del giorno) ma gli outfit scelti dalla bella gieffina.

Durante la prima Puntata, infatti, la Lorenzini ha optato per un magnifico abito piumato firmato The Attico, marchio fondato da Gilda Ambrosio. Ieri, invece, Sonia ha indossato un abito color crema firmato Pierre Balmain sollevando non poche polemiche sui social. In molti, infatti, si sono accorti che entrambi i costosissimi capi di abbigliamento sono stati già indossati da Chiara Ferragni. La polemica ha diviso il popolo del web che, se da una parte non ha apprezzato il rimando all’imprenditrice digitale più famosa del mondo, d’altra parte non ha potuto non notare che la Ferragni ha fatto centro influenzando le scelte di stile dell’ex tronista. Del resto questo è proprio il suo mestiere!

Sonia, nel frattempo, ha avuto la sua piccola vendetta. Dovendo scegliere quale Vip salvare dalla Nomination e rendere immune, la gieffina ha fatto ricadere la scelta su Rosalinda Cannavò mettendo a rischio Zorzi. Lui, nel frattempo, ha gelato gli spettatori facendo il nome di Stefania Orlando, che è scoppiata in lacrime per il tradimento.

