Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli tuona: ''Alex Belli togli la maschera con Soleil Sorge''

Sonia Bruganelli rende immune Alex Belli ma ad una condizione: che sia sincero sul rapporto con Soleil Sorge.

Dopo una puntata scoppiettante, Alfonso Signorini ha guidato i concorrenti del Grande Fratello Vip alle Nomination. Prima, tuttavia, il presentatore ha chiesto a Sonia Bruganelli di scegliere un Vippone da rendere immune e l’opinionista ha fatto il nome di Alex Belli, ma ad una condizione: che l’attore tolga la maschera nel rapporto speciale nato con Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non crede ad Alex Belli

Il feeling speciale nato tra Soleil Sorge e Alex Belli sta tenendo i fan del Grande Fratello Vip con lo occhi incollati allo schermo. L’attore e la bionda influencer si sono mostrati sempre più complici, arrivando a scambiarsi baci che, seppur a detto loro del tutto cinematografici, ricordavano baci ben più sentiti e passionali. Il rapporto tra i due ha fatto indispettire Delia Duran, moglie seppur non legalmente di Alex, che si è scagliata duramente contro la gieffina e ha ripreso il marito, pronto a lasciare la Casa per farsi perdonare.

Dopo giorni di alti e bassi, durante i quali Alex ha mostrato un nuovo volto ed è arrivato a sparlare di Soleil con Manila Nazzaro, sembra che la situazione si sia nuovamente distesa. Prima di introdurre le Nomination della puntata, Alfonso Signorini ha svelato gli immuni e ha chiesto a Sonia Bruganelli di scegliere un Vippone da salvare. A sorpresa, l’opinionista ha fatto il nome di Belli: “Io avrei reso immune Soleil, ma non posso. Siccome mi è piaciuto molto come si è comportata Soleil davanti all’aggressione della moglie di Alex, e io sono convinta che ci sia un rapporto bello, che piace, vero. Non voglio entrare nella dinamica di quanto sia profondo o meno, perché per me è più profondo di quello che vogliono smettere. Vorrei che Alex si togliesse la maschera, che da un po’ di tempo mette nel rapporto con Soleil, e vorrei che tornassero come prima. Quindi, in funzione di questo, do l’immunità ad Alex”.

L’attore ha esultato insieme a Soleil, che vede in lui l’unica ragione per rimanere al Gf Vip dato che ha litigato praticamente con tutti gli altri inquilini. In Nomination sono finiti Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu che si sono scontrati in diretta.

