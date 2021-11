Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sulle parole di Signorini: "Ho abortito due volte, non la penso come lui"

Gossip TV

L'opinionista intervistata da Fanpage interviene sulle discusse frasi del conduttore.

"Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento, ma io la penso in modo diverso da Alfonso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l'esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo (Bonolis, ndr) ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi un aborto spontaneo prima della nascita di mia figlia. Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire", queste le parole di Sonia Bruganelli a Fanpage. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha voluto dire la sua in merito alle discusse dichiarazioni di Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del reality.

Durante il confessionale con Giucas Casella, in cui si parlava della sua cagnolina incinta, Signorini ha affermato "di essere contro l'aborto in ogni sua forma". Parole che hanno sollevato un vespaio di critiche e e per cui sono interventi noti volti dello spettacolo e anche della politica.

"Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo, chi si voleva dissociare si è dissociato. Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue. Non porta a nulla. Mi chiedo, se invece davanti alle parole di Giucas non avesse battuto ciglio, il giorno dopo ci sarebbe stata una levata di scudi da parte di chi è contro certe cose sui cani? Credo che tutto vada contestualizzato. La strumentalizzazione è dietro l'angolo", ha proseguito la Bruganelli.

Signorini, dal canto suo, ha replicato con Tweet qualche giorno fa: "Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difenso, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro", ha dichiarato il conduttore su Twitter.

