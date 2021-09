Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli su Manuel Bortuzzo: "Ci fa sembrare che sia tutto facile ed è bellissimo, ma..."

Gossip TV

L'opinionista commenta la partecipazione di Manuel al Gf Vip.

Manuel Bortuzzo è tra i concorrenti più amati e apprezzati della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A commentare la partecipazione al reality show condotto Alfonso Signorini del giovane ci ha pensato l'opinionista Sonia Bruganelli.

Le parole di Sonia Bruganelli su Manuel Bortuzzo

Intervistata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, Sonia ha commentato le dinamiche della prima puntata del Grande Fratello Vip e detto la sua su alcuni concorrenti della nuova edizione del programma. "Darei affetto a Manuel" ha affermato l'opinionista "Sta dimostrando che la disabilità va affrontata e vissuta con molta forza ed è un bellissimo messaggio, però ricordiamoci anche che si fa tanta tanta fatica".

"È vero che non va considerata non normalità, però è una normalità molto faticosa. E lui secondo me sta dando un segnale sorridendo con la sua leggerezza e il suo viso bello, ma non ci dimentichiamo che è fatica. Lui ci fa sembrare che sia tutto facile ed è bellissimo questo messaggio, ma per arrivare a quella leggerezza c’è un lavoro interiore molto importante che tutti possono provare a fare" ha aggiunto la Bruganelli parlando di Manuel, rimasto paralizzato a causa di una sparatoria.

Interpellata sulla sua collega Adriana Volpe, che ha gia espresso la sua preferenza per Soleil Sorge, l'opinionista del Gf Vip ha dichiarato: "Ma perché mi dovete far parlare di Adriana? (ride, ndr). Perché no? Perché si? Tutti possono essere i preferiti di Adriana e tutti possono non esserlo. Evidentemente in quel momento le piaceva Soleil. Lei ha tanto bisogno di coccole quindi ha un cuore ricco e pieno di amore e ha voglia di darlo. Io sono un po’ diversa da lei".

