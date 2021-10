Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: "Non sempre è sincera, ha paura di deludere il suo pubblico"

Gossip TV

La confessione di Sonia Bruganelli sulla sua collega Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistate in esclusiva dal settimanale Chi, le due showgirl si sono raccontate a cuore aperto rivelando cosa pensano l'una dell'altra.

La verità di Sonia Bruganelli su Adriana Volpe

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma ci ha già regalato tanti colpi di scena. Il rapporto burrascoso tra le due opinioniste è finito al centro del gossip e caratterizzato le ultime puntate del reality show di Canale 5. Intervistata da Chi, Sonia ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero su Adriana.

"Di Adriana apprezzo la voglia enorme che ha di fare bene il suo lavoro" ha confessato la Bruganelli al settimanale diretto da Alfonso Signorini "Umanamente non ci conosciamo, la vedo come professionista e ammiro la passione che ha per quello che fa. Prima del debutto mi ha detto: 'Mi batte il cuore'. A me non batteva. Per lei questo lavoro è la sua vita e la ammiro perché ha superato momenti difficili dovendo comunque mostrarsi serena davanti alle telecamere e può essere stato faticoso".

Come riportato da Isa e Chia, Sonia ha anche rivelato di non apprezzare alcune volte il comportamento di Adriana: "Spesso ha paura di deludere il suo pubblico e, quindi, non sempre è sincera come potrebbe permettersi di essere. [...] Lei ha sempre cercato di fare fronte comune, ma non voglio: abbiamo pareri diversi e, quando ho accettato il Gf Vip, ho detto: 'Devo essere me stessa'. Non faccio questo lavoro, sto dietro le quinte per non espormi e non voglio piacere".

