Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si prende una pausa: ecco chi la sostituirà

A causa di impegni precedente presi, Sonia Bruganelli non sarà presente nello studio del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli ha conquistato la poltrona di opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, rivelandosi attenta e molto preparata. La moglie di Paolo Bonolis, oltre a seguire le dinamiche della casa più spiata d’Italia, ne creare sempre nuove in studio tra discussioni con la collega Adriana Volpe e l’ultimo litigio epico con Alfonso Signorini in diretta Tv. Sembra che Bruganelli abbia deciso di prendersi una pausa, e il presentatore ha già trovato chi potrebbe sostituirla in sua assenza.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli assente: ecco perché

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un discreto successo tra il pubblico di Canale5, che osserva con curiosità le vorticose dinamiche della Casa e le strategie dei concorrenti più agguerriti. Nelle ultime ore, Jessica Selassié si è sfogata con Manuel Bortuzzo, lamentandosi della poca sincerità dimostrata da Sophie Codegoni, che prima le ha spergiurato di non essere interessata ad Alessandro Basciano, e poi ha trascorso tutta la notte sotto le coperte con il bel deejay. Nel frattempo, la nascente love story tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli non convince gli inquilini di Cinecittà, che sono allarmati e mettono in guardia la frizzante showgirl. Ad osservare gli ultimi fatti dalla casa ci sono le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima si è rivelata un giudice piuttosto severo, accusata spesso di non essere imparziale con i concorrenti del Gf Vip, e di tifare fin troppo spudoratamente per Soleil Sorge. Nonostante le critiche mosse a Bruganelli, non si può nascondere il fatto che l’opinionista sia in grado di creare dinamiche pazzesche, come le liti furibonde con Adriana Volpe, o l’ultimo epico scontro in diretta con Alfonso Signorini.

Si è vociferato, dopo aver visto Sonia assentarsi dallo studio per più di un’ora poiché troppo furiosa con il presentatore, che l’opinionista avrebbe lasciato il programma a gennaio, ma Bruganelli ha negato tutto. Sembra, tuttavia, che la moglie di Paolo Bonolis sarà assente per almeno una puntata a causa di una vacanza precedentemente organizzata. Chi la sostituirà? Gabriele Parpiglia ci dà qualche indizio a Casa Chi, dichiarando:

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che saltava una puntata del Grande Fratello Vip perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini-pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana . Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente, donna di 44 anni. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei”.

Di chi si tratta? Andando a ricercare la presunta sostituta nel cast della prima edizione del Gf Vip abbiamo Laura Freddi, nonché ex di Bonolis attuale marito di Bruganelli, come candidata principale, oppure la grintosa Elenoire Casalegno. Ma chissà che Signorini non ci sorprenda richiamando alla corte di Mediaset, Pamela Prati!

