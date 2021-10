Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli replica alle accuse di Ainett e Clarissa!

Gossip TV

Sona Bruganelli, accusata di tutelare Soleil Sorge, replica sibillina su Instagram.

La frase pronunciata da Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip ha creato il caos, portando le gieffine a scagliarsi contro l’inquilina di Cinecittà. Tirata in ballo da Ainett Stephens e Clarissa Hailé Selassié, l’opinionista Sonia Bruganelli replica su Instagram.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli accusata di proteggere Soleil Sorge

Durante la discussione nata tra Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha pronunciato una frase che ha fatto infuriare tutti. L’influencer è stata accusata di razzismo e a nulla sono servite le sue scuse, dal momento che le inquiline di Cinecittà hanno deciso di incornarla e punirla formando un branco unito contro di lei. La situazione sta sfuggendo di mano, dal momento che per punire quello che si ritiene un atteggiamento razzista e offensivo, le donne del Gf Vip stanno diventando delle vere e proprie bulle.

Ainett Stephens e Clarissa Hailé Selassié hanno tirato in ballo anche Sonia Bruganelli che, in quanto opinionista, può donare l’immunità ad uno dei concorrenti e per ora ha scelto sempre di premiare Soleil. Una scelta che, oggettivamente, sembra essere la più logica dato che la Sorge è il vero motore di questa sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

Secondo Ainett, scoppiata in lacrime, e Clarissa però questa sera la Bruganelli, salvando Soleil ancora una volta, avallerebbe il razzismo in un programma pubblico. Un’osservazione, per così dire, parziale e forse offuscata dalla rabbia che le due nutrono nei confronti della Sorge. Ascoltando le parole delle gieffine, la Bruganelli è scesa in campo sui social, dichiarando: “Domani ne parleremo molto bene, tutto già previsto”. Certamente il confronto in puntata sarà acceso e non è escluso che Sonia, nonostante le mille polemiche, scelga di salvare nuovamente la Sorge. Una cosa è certa: si prevedono scintille!

