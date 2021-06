Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista: arriva il commento del marito Paolo Bonolis

Gossip TV

Sonia Bruganelli è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip e Paolo Bonolis dice la sua spalla decisione della moglie.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip torna a settembre ma è stato già reso noto il cambio di poltrona per gli opinionisti della nuova stagione. Saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ad affiocare Alfonso Signorini nello studio del reality show di Canale5. Ospite de Il Punto Z, Paolo Bonolis ha commentato la scelta della moglie Sonia, lanciando poi una stoccata a Pippo Baudo che ha rilasciato dichiarazioni molto forti sul presentatore.

Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis commenta la decisione della moglie Sonia Bruganelli

Si scaldano i motori per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, attesissima dai fan del reality show di Canale5 che seguono con estremo interesse le anticipazioni sul cast e le novità sul programma condotto da Alfonso Signorini. Mentre c’è ancora confusione sui concorrenti scelti dal presentatore, che non si sbottona almeno per il momento, sono state annunciate le due nuove opinioniste ufficiali: Adriana Volpe e Sonia Burganelli. La prima ha beneficiato dell’esperienza dal Gf Vip, che gli è valsa il ritorno alla conduzione su Tv8 con Ogni Mattina, e ora torna nuovamente a Mediaset.

A proposito della decisione della Bruganelli, invece, il marito Paolo Bonolis ha voluto dire la sua ospite in collegamento con il salotto de Il Punto Z. “Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non sia qualche partita importante di mezzo”, ha fatto sapere Bonolis confermato di sostenere la scelta della moglie.

Il presentatore, inoltre, ha replicato alle dure accuse di Pippo Baudo che si è scagliato senza pietà verso alcuni dei suoi colleghi più noti. “Pippo Baudo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro ormi da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno di accanisce come vuole”, questa la diplomatica replica di Bonolis.

