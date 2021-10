Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Mi piace Soleil Sorge perchè è strafottente e arrogante"

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello Vip svela il nome del suo concorrente preferito.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il nome del suo concorrente preferito.

Sonia Bruganelli vuota il sacco su Soleil Sorge

Domani, venerdì 8 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'opinionista Sonia ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha rivelato i nomi dei concorrenti che preferisce della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Il personaggio che amo di più di questo GF Vip? Soleil perché è strafottente, arrogante" ha dichiarato Sonia rivelando così la sua preferenza per l'influencer Soleil "Forse dovrebbe recitare meglio, quando parlava con Gianmaria e alzava la gonna per far vedere lo spacco non era proprio da Oscar. Ha avuto tutte contro, ma lei ha la consapevolezza di piacere proprio per quello che fa".

La Bruganelli ha poi continuato svelando anche il nome del concorrente della sesta edizione del Gf Vip che non la convince, ovvero Alex Belli: "Da spettatrice mi piace meno Alex Belli perché non è possibile che se piangi lui pianga con te, se non sai nuotare lui ti insegni. Aspettavo proprio che perdesse la pazienza".

