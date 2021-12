Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli lascia lo studio dopo la lite con Signorini, ecco cosa è successo dietro le quinte

Gossip TV

Duro botta e risposta in diretta al Gf Vip tra Signorini e l'opinionista Sonia, il retroscena della lite.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 20 dicembre 2021, è stata ricca di colpi di scena. Dopo Alex Belli e Aldo Montano, anche Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli si sono resi protagonisti di una lite in diretta. Un duro scontro, che ha portato l'opinionista a lasciare lo studio.

Il retroscena sullo scontro al Gf Vip tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Accesa lite in diretta al Grande Fratello Vip tra Alfonso e Sonia. Tutto è nato quando il conduttore ha dato la parola all'opinionista per commentare la vicenda Alex Belli-Soleil Sorge per poi zittirla subito. "Tu mi dai la parola e poi non mi fai rispondere" ha chiosato la donna provocando la reazione immediata di Signorini "Te l'ho data e te la posso anche togliere. Tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico basta mi lasci parlare".

Il comportamento di Signorini ha mandato su tutte le furie la Bruganelli, che ha deciso di lasciare lo studio. Una volta rientrata, il conduttore del Gf Vip ha cercato di rimediare chiedendole un parere sul nuovo concorrente Alessandro Basciano: "Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?". "Povera, le ho tolto la parola", ha risposto Alfonso ironicamente "...ci chiariremo poi durante la pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente".

Ma cosa è successo dietro le quinte dopo la lite? Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela (giornalista di Dagospia) su Twitter, gli autori del reality show avrebbero provato a convincere Sonia a rientrare in studio subito dopo la pubblicità: "Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta".

