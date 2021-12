Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli lascia il reality? L'opinionista rompe il silenzio

Gossip TV

Dopo lo scontro con Alfonso Signorini durante il ventinovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, si è vociferato l'addio della Bruganelli. Ecco le su parole.

Durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, c'è stato un acceso battibecco tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Il conduttore le ha dato la parola per parlare con Alex Belli, salvo poi indispettirsi invitando l'opinionista a fare silenzio. Il comportamento di Alfonso ha irritato la Bruganelli che ha lasciato lo studio di Canale 5, salvo poi rientrare e lanciargli una frecciatina.

Sonia Bruganelli lascerà il Grande Fratello Vip 6 a gennaio 2022?

Il reality di Mediaset, andrà in onda, come è ormai noto, terminerà il 14 marzo e dopo lo scontro con Signorini, hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni su un addio della Bruganelli a gennaio. A fare definitiva chiarezza sulla questione, ci ha pensato proprio l'ex moglie di Paolo Bonolis. Su Instagram, l'opinionista del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un video in cui è apparso il conduttore e la didascialia, "Sonia Bruganelli a gennaio lascerà il ruolo di opinionista", e la scritta è stata accompagna dalle parole di Sonia: "Ma nooooooooooo!"

Insomma, Sonia Bruganelli continuerà la sua avventura nel reality nel ruolo di opioninista insieme alla "rivale" Adriana Volpe, fino alla data finale prevista a metà marzo. Nel frattempo, Gabriele Parpiglia nelle chicche di gossip di Casa Chi di questa settimana, ha parlato della questione Bruganelli che salterà una puntata del reality proprio a gennaio. Pare che l’opinionista avesse già messo in preventivo che non avrebbe partecipato a una puntata perché in quei giorni sarà in vacanza.

Ma le sorprese non sono finite qui. Adriana non resterà sola e pare che verrà in sostituzione, l'ex gieffina della prima edizione vip, Elenoire Casalegno

