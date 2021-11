Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli interviene sulla frase di Alfonso Signorini sull’aborto

Gossip TV

Dopo lo scivolone di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e diversi volti noti dello spettacolo intervengono sulla questione.

Alfonso Signorini ha pronunciato una frase discutibile sulla questione aborto, che han fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip. Dopo il comunicato ufficiale da parte della Edemol, anche Sonia Bruganelli ha voluto chiarire il suo punto di vista sulla questione, e sull’intervento fatto in puntata.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli rompe il silenzio

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha detto la sua sul tema dell’aborto, pronunciando un’affermazione che ha fatto infuriare proprio tutti. Endemol ha preso le distanze con un comunicato stampa, mentre il presentatore si è affrettato a invocare il diritto d’opinione, sperando che la questione svanisse così come è stata sollevata. Speranza, ovviamente, vana dato che sui social non si parla di altro da giorni. Sonia Bruganelli, durante la diretta del Gf Vip, sembrava concordare con il presentatore e questo non ha fatto che aumentare il disprezzo dei telespettatori. L’opinionista ha voluto chiarire la situazione, spiegando: “Il mio ‘esatto’ era sul non augurarsi aborti spontanei”.

Tanti i volti noti che hanno criticato Signorini, tra cui Lorenzo Amoruso che con Manila Nazzaro ha vissuto il dramma dell’aborto spontaneo. Anche Gaia Zorzi, co-conduttrice del Gf Vip, ha tuonato sui social: “Come sapete in questi anni mi sono appassionata sempre di più al Gf. Proprio per questo motivo mi sento in dovere di dire che quel “noi” non mi rappresenta e soprattutto da donna mi sono il c***o di dover rendere conto agli uomini per cosa secondo loro è accettabile e cosa no. Nessuna donna dovrebbe sentirsi in colpa o giudicata per le sue decisioni. Soprattutto per quelle più difficili. Quindi per favore d’ora in poi per temi come questi voglio sentire in prima serata le donne esprimersi se no a me purtroppo non interessa”.

Al vetriolo anche il commento di Tommaso Zorzi, che ha scritto: “Sulla questione aborto: sono un uomo e dunque non è affar mio. Quando nascerò donna la mia opinione potrà contare qualcosa. Nel frattempo, da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere. Not my body, non my choice. Il movimento femminista “my body, my choice” dice esattamente questo: nessun uomo può o deve sentenziare le decisioni che una donna prende sul proprio corpo. E credo sia tutto qui”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.