Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa scoppiare l’ennesima polemica su Adriana Volpe

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina ad Adriana Volpe, poi fa marcia indietro.

La permanenza nello studio della sesta edizione del Grande Fratello Vip non sembra aver appianato le divergenze tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha approfittato di una domanda scomoda per lanciare l’ennesima stoccata alla collega. Poi la marcia indietro, sperando di non creare ulteriori polemiche.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli punge Adriana Volpe

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sembrano provenire da due mondi diversi. Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip hanno chiarito, sin dalle prime puntate, che tra loro non ci potrà mai essere un’amicizia e Alfonso Signorini ha, sapientemente, colto la palla al balzo per creare dinamiche nello studio del reality show di Canale5. Dopo settimane di frecciatine e accuse, sembrava che la situazione si stesse appianando tra le due, dal momento che la polemica è stata oscurata anche dalle forti liti scoppiate nella casa di Cinecittà.

Ospite di Casa Chi, Sonia ci è cascata di nuovo e ha lanciato una stilettata in piena regola ad Adriana. Alla domanda se avrebbe mai potuto scrivere un libro sulla vita della Volpe, infatti, Bruganelli ha risposto caustica: “Oddio, aspetto che faccia qualcosa, così poi potrò anche scrivere. […] Scherzo, scherzo, no ragazzi vi prego. Perché altrimenti poi facciamo altre quattro copertine e relative polemiche sui giornali. Quindi no, per Adriana ci vorrebbe un’enciclopedia. Non sono ancora capace di scrivere della sua carriera”.

Inutile il tentativo di sedare la polemica, dal momento che al popolo del web non è sfuggito il commento malevolo. Nel frattempo, al GF Vip, Jo Squillo scoppia in lacrime sempre più sconsolata, tradita anche dall’amico Aldo Montano.

