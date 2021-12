Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli dopo la lite con Alfonso Signorini lascerà il programma a Gennaio?

Gossip TV

L'indiscrezione di Giuseppe Candela. L'opinionista potrebbe essere in procinto di dire addio al Grande Fratello Vip nel 2022.

Nel ventinovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, lunedì 20 dicembre, è avvenuto un inaspettato battibecco tra il conduttore del reality Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, opinionista del programma insieme ad Adriana Volpe.

Nel corso di un intervento di Alex Belli, Signorini ha chiesto un'opinione alla Bruganelli, salvo poi indispettirsi e toglierle la parola poco dopo. La moglie di Paolo Bonolis non ha affatto gradito il modo di porsi del noto direttore di 'Chi', e ha lasciato lo studio tra lo stupore generale. Pare che gli autori si siano dati molto da fare per convincerla a rientrare e quando è successo, la Bruganelli ha lanciato una frecciatina ad Alfonso quando quest'ultimo le ha chiesto un parere sul neo concorrente Alessandro Basciano.

"Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?" "Povera, le ho tolto la parola", ha risposto Alfonso ironicamente "..

"No, no… non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino" ha ribattuto Sonia.

"Ci chiariremo poi durante la pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente", ha poi concluso il conduttore cercando di mettere fine alla questione.

Giuseppe Candela, penna di Dagospia, ha cinguettato su Twitter che, molto probabilmente, Sonia lascerà il programma a gennaio. Per ora è però solo un'indiscrezione che non ha una conferma ufficiale.

