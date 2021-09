Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli difende Tommaso Eletti: Valentina Nulli Augusti sbotta

Gossip TV

Valentina Nulli Augusti si scaglia contro Sonia Bruganelli dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti ha ammesso di sentirsi piuttosto sotto pressione nella casa del Grande Fratello Vip, non riuscendo ad emergere dalla sua timidezza. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale5, Alfonso Signorini ha interrogato il giovane romano sulla sua storia d’amore con Valentina Nulli Augusti, parlando anche del percorso a Temptation Island. Quest’ultima, avendo ascoltato il commento dell’opinionista Sonia Bruganelli, risponde per le rime sui social.

Gf Vip, Valentina Nulli Augusti contro Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini è rimasto affascinato da Tommaso Eletti, giovane romano che è diventato una star del web grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. Il presentatore ha voluto Tommaso nella casa del Grande Fratello Vip, ma lui non sembra riuscire ad ambientarsi troppo bene, forse schiacciato dalle forti personalità che popolano Cinecittà e poco avvezzo alle dinamiche dei reality show. Nel corso della diretta del Gf Vip, Signorini ha chiesto al gieffino di parlare del suo percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia, indagando sul sentimento che ancora lega Tommaso all’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

A tal proposito è intervenuta anche Sonia Bruganelli, che ha difeso l’Eletti confessando: “Secondo me non solo stai cambiando, ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tutta colpa tua, perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. Per cui forse avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te”.

Mentre Tommaso, che ha parlato della sua dipendenza si è detto d'accordo con l'opinionista, Valentina è esplosa su Instagram ha replicato: “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento”. Insomma, Alfonso noi attendiamo il confronto nella Glass Room al più presto!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.