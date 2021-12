Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli commenta l'arrivo di Laura Freddi come opinionista

Gossip TV

La showgirl romana opinionista nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: la reazione della moglie di Paolo Bonolis.

Ieri, è stato annunciato da TvBlog, il nome di chi andrà a sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista nella prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda il 3 gennaio prossimo. Si tratta della showgirl romana, ex protagonista della prima edizione del reality, Laura Freddi.

La Freddi è stata anche storica fidanzata di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli, ai tempi dello show di Non è la Rai. Si è ipotizzato che la scelta della Freddi fosse quindi una sorta di vendetta da parte di Alfonso Signorini, dopo la lite avvenuta qualche settimana nel corso della puntata del Grande Fratello Vip.

"Pare che questa possa essere una vendetta del conduttore e direttore artistico del programma Alfonso Signorini, che forse non ha gradito molto il gesto di Sonia Bruganelli che nel corso della puntata pre-natalizia di questo programma lasciò lo studio per un’ora, dopo un ping pong verbale piuttosto acceso con il conduttore del programma, salvo poi ritornare alla fine della trasmissione, ha ipotizzato TvBlog."

Ebbene, niente di tutto questo. La Bruganelli in alcune Ig stories pubblicato sul suo profilo Instagram ha scritto: "Lo abbiamo deciso insieme! Laura Freddi daje tutta!” in risposta ad un articolo che titolava: “Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sostituita dall’ex di Bonolis: vendetta di Signorini“.

Tra l'imprenditrice romana e la Freddi nessun astio, anzi, amiche e ora anche colleghe. La moglie di Bonolis ha anche aggiunto una chat privata con Laura cui, quest’ultima, ironicamente le ha scritto “sbrigati a tornare“. Le due hanno anche fissato una chiamata di lavoro per domani, 30 dicembre per fare il punto sul programma e le sue dinamichee. Sonia Bruganelli, in mancanza a Capodanno a Dubai, ha scelto Laura Freddi come opinionista per un giorno.

