Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli a ruota libera su Tommaso Eletti, Soleil Sorge e Raffaella Fico

La confessione della nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5 è ufficialmente partita la sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare le dinamiche della prima puntata è l'opinionista Sonia Bruganelli che, intervistata a Casa Chi, ha rotto il silenzio su Tommaso Eletti, Soleil Sorge e Raffaella Fico.

Sonia Bruganelli commenta alcuni concorrenti del Gf Vip

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto dall'ex gieffina Rosalinda Cannavò, Sonia ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua su alcuni concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'opinionista del reality show ha iniziato parlando del discusso Tommaso: "Non ho una ottima impressione di quello che Tommaso ha mostrato a Temptation Island, perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita. Però ieri l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo – perché ha 21 anni – anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito. Mi inmedesimo nei genitori e mi chiedo perché questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile. Non lo conosco, forse uscirà fuori e affronteremo queste dinamiche. Non mi sono sentita di dire nulla perché lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato. Un pochino in difficoltà".

La Bruganelli , come riportato da Isa e Chia, ha poi commentato il comportamento di Raffaella, che durante la sua presentazione ha lanciato una chiara frecciata al suo ex Mario Balotelli: "Non è stata una cosa bella però non so come sono i loro rapporti. Lei ha questo fardello o realtà che la rappresenta. Rapporti tra uomo e donna quando hanno dei figli – tra l’altro credo che lei abbia dovuto tirar fuori le unghie per far riconoscere la bambina – sono sempre complicati, credo che abbia voluto lanciare un messaggio forte a Mario. Forse ha voluto farsi notare o creare qualche notizia. Non è mai bello quando uno tira fuori le cose personali però se vai al Gf quello esce, ci sta. Io mi aspetto molto dalla Fico, non credo sia entrata solo per passare il tempo e basta. Mi sembra una donna con molta grinta e voglia di approfittare di questa situazione. Non credo che sarà la prima e ultima botta alla sua relazione".

L'opinionista del Gf Vip 6 sembra avere le idee molto chiare sulle primedonne della Casa, come Soleil Sorge: "Sicuramente Soleil, ne ha dato prova. Ha un viso che la aiuta, ha un aspetto angelico. Raffaella invece è più dura. Soleil sembra una fatina ma secondo me dentro è tutto il contrario. La signora è Katia Ricciarelli, scusatemi se mi permetto, ha dimostrato che a una certa età quando non hai più niente da dimostrare ti siedi e ti guardi tutti dall’alto al basso con molta carineria, le altre devono dimostrare e sicuramente tireranno fuori gli artigli. Forse anche Manila, che ha ancora forse un’attenzione per come appare e poi è più grande".

