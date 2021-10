Grande Fratello Vip, Soleil spiazza in confessionale: "Se Alex Belli non fosse impegnato.."

Gossip TV

I due gieffini, nel daytime di oggi, si sbilanciano sulla loro amicizia.

Nel daytime di oggi del Grande Fratello Vip, ci sono stati due confessionali sorprendenti che infuocano ancora di più il gossip sul rapporto nato nella Casa, molto stretto, tra Soleil Sorge e Alex Belli. Complice il gioco del Grande Fratello la settimana scorsa, il Kiss Freez i due gieffini si sono avvinghiati l'uno all'altra dandosi un lungo bacio a stampo. In puntata, Alfonso Signorini ha chiesto se quel bacio, dato per gioco, nascondesse in realtà un interesse. Alex ha commentato scherzando di amare Soleil, mentre quest'ultima ha confermato il grande feeling con l'attore.

Nei rispettivi confessionali di oggi, Alex e Soleil si sono sbilanciati ancora di più:

“Non ti devo nascondere che a me comunque Soleil piace. Mi piace la sua presenza, mi piace averla accanto.”, ha dichiarato Belli. "Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore, saremmo due anime gemelle. Eh bo chi lo sa. Non credo credo che siamo proprio fatti neanche l’uno per l’atro. Poi una donna certe cose le sente. Quindi no. Credo", una risposta contraddittoria quella dell'ex corteggiatrice, che è sembrata più "un mai dire mai".

A parlare della bella amicizia tra i due gieffini, è intervenuta anche la moglie di Alex Belli, Delia Duran, sicura che non ci sia nulla da fraintendere nel loro rapporto: "E’ stato frainteso. Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte. La prima cosa che faremo una volta che Alex uscirà dalla Casa è un figlio! Ce lo siamo promessi e così sarà", ha dichiarato Delia a Novella 2000.

