Grande Fratello Vip, Soleil Sorge vuota il sacco: "Ho una persona fuori, lui mi fa sentire speciale"

Gossip TV

Il segreto di Soleil.

Stasera, lunedì 27 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa Soleil Sorge ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo grande segreto riguardante la sua vita sentimentale.

La confessione di Soleil Sorge al Gf Vip

Soleil è tra le concorrenti indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi resa protagonista di accesi scontri prima con il suo ex Gianmaria Antinolfi e poi con le sorelle Selassié, la bella influencer è finita nuovamente al centro del gossip per le sue ultime dichiarazioni rilasciate nella famosa Casa di Cinecittà.

Soleil ha spiazzato tutti rivelando di essere impegnata e di avere una persona che l'aspetta fuori dalla Casa del Gf Vip. "Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte" ha confessato l'influencer.

Leggi anche Sophie Codegoni e Clarissa Selassié a confronto

"Ho sempre voluto non innamorarmi subito, ma questa persona è speciale" ha aggiunto la Sorge rivelando di essere tornata a credere nell'amore grazie a questa persona "Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente. So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui". Chi sarà l'uomo in questione?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.