Grande Fratello Vip, Soleil Sorge vuota il sacco dopo la squalifica di Alex Belli: "Ecco cosa mi ha detto prima di uscire"

Il duro sfogo di Soleil dopo la squalifica di Alex dal Grande Fratello Vip.

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver abbracciato Delia Duran nella Casa. Il comportamento dell'attore, che non ha rispettato le regole del reality show, ha letteralmente spiazzato e mandato in crisi Soleil Sorge, che si è lasciata andare a un duro sfogo con i suoi compagni di gioco.

La verità di Soleil Sorge su Alex Belli

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Dopo essersi scontrato con Soleil e confrontato con Delia, Alex ha infranto le regole del programma ed è stato costretto a lasciare definitivamente il gioco. Appena la coppia è uscita dalla Casa, l'influencer italo-americana è completamente crollata.

"Che andassero a casa cornuti e felici" ha dichiarato la Sorge visibilmente provata per il comportamento di Belli "Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. [...] Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo".

"Poi ha detto delle cose pesanti" ha aggiunto Soleil rivelando cosa gli avrebbe detto Alex prima di lasciare il Gf Vip "Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto".

