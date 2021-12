Grande Fratello Vip, Soleil Sorge tradisce Alex Belli e vuota il sacco sull’accordo con Delia Duran!

Gossip TV

Ancora furiosa per la lite con Alex Belli, Soleil Sorge torna ad insinuare che l’attore e Delia Duran stiano fingendo.

Soleil Sorge vuole vederci chiaro sull’interesse che Alex Belli nutre nei suoi confronti e le continue incursioni di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. Ripensando alla paparazzata della showgirl con Simone Bonaccorsi, che non ha minimamente indispettito Alex, Soleil ipotizza che l’attore sia d’accordo con la moglie per montare un teatrino televisivo degno di nota. Ecco cosa ha detto Sorge e le accuse importanti mosse contro Alex, dopo la loro furiosa discussione.

Grande Fratello Vip, Alex Belli smascherato da Soleil Sorge?

Il bacio passionale scambiato durante l’interpretazione della Turandot ha aperto una nuova porta per Soleil Sorge e Alex Belli. I due gieffini, decisamente tra i più chiacchierati della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno lasciato tutti senza parole mostrando la grande passione che li lega. Passione poi confermata da Alex, che ha confessato di essere innamorato di Soleil, dopo che lei ha sbottato ammettendo di non poter più mentire. Insomma, il triangolo amoroso più trash del momento continua a tenere banco ma potrebbe anche finire prima del previsto. Nonostante sia palese che la bionda influencer provi una certa attrazione per Belli, infatti, Sorge è molto scaltra e non ha intenzione di farsi sfruttare.

Soleil teme che Alex e Delia Duran si siano messi d’accordo per creare uno scandalo al Gf Vip e che lei sia finita, suo malgrado, nella loro ben congegnata trappola. Dopo aver litigato furiosamente per la prima volta, Soleil è tornata a ragionare sulle foto di Delia in compagnia del sensuale Simone Bonaccorsi, mostrate ad Alex in puntata con l’effetto di far sorridere l’attore, il quale non ha fatto scorgere neppure un minimo moto di gelosia. Una reazione bizzarra, che ha portato Soleil a ripensare a tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi e a tutte le volte che si è trovata schiacciata tra Alex e sua moglie. “Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma […] C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso. Mi sembra tutto così incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti […] Sappi che io sto zitta, ma in questo ambiente ci conosciamo tutti. So tantissime cose di tanti gieffini e se parlassi… […] Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.

Soleil è pronta a far cadere la maschera di Alex? Potrebbe essere così, se non fosse che vi è anche una seconda opzione nella mente dei telespettatori, che sin da subito si sono mostrati scettici nei confronti di questo triangolo. Lo scoop che riguarda Delia, Alex e Soleil, infatti, apre ad una teoria ancora più terribile!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.