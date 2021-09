Grande Fratello Vip, Soleil Sorge subito all'attacco: "In casa non vorrei incontrare qualche ex", frecciatina a Onestini?

Gossip TV

L'ex corteggiatrice italo-americana sarà una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge sarà una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ventisette anni nata a Los Angeles, il pubblico del piccolo schermo l'ha conosciuta amata (e odiata allo stesso tempo), come corteggiatrice di Uomini e Donne alla corte di Luca Onestini con il qualche ebbe una storia durata pochi mesi. Soleil ha continuato poi la carriera in tv partecipando in coppia con la madre a Pechino Express e come naufraga all'Isola dei Famosi nel 2019. La Sorge si preannuncia come una delle grandi protagoniste della prossima edizione del reality show di Canale 5. Il solo annuncio nel cast, ha acceso gli animi sulle pagine ufficiali del programma, spingendo anche l'ex gieffina Dayane Mello a prendere le sue difese.

Ancora prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, Soleil ha già scagliato una freccia nei confronti, presumibilmente, di Luca Onestini, l'ex fidanzato conosciuto nel dating show di Uomini e Donne.

"Chi non vorrei incontrare nella Casa? Sicuramente qualche ex..." ha dichiarato l'ex corteggiatrice nella clip di presentazione. La Sorge ha avuto anche altre due relazioni con due noti volti: l'ex tronista Marco Cartasegna e il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias con cui ha partecipato all'Isola dei Famosi. Ma se con quest'ultimi sembrerebbe abbia mantenuto rapporti civili, con Onestini, la cui storia risale al 2017, ci sono state spesso attacchi e frecciatine. Il rapporto tra i due, dopo la conclusione della storia, non è mai stato idilliaco.

Intanto, la bella influencer ha specificato di non voler creare guerre nella Casa con altre donne: "Tra donne bisognerebbe fare più squadra che invece pensare sempre di scontrarsi perché si è dirette. Basta con questa guerra tra donne! Spero di fare nuove amicizie, rispolverare i valori di quella che è la bellezza dei rapporti tra donne, il sostegno e la forza di questo, anziché scadere sempre nelle classiche vecchie dinamiche noiosissime".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.