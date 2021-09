Grande Fratello Vip, Soleil Sorge su Sophie Codegoni: "Parte prevenuta o intenzionata a creare dinamiche"

Gossip TV

Soleil replica alle dichiarazioni rilasciate da Sophie su di lei prima di entrare al Gf Vip.

Soleil Sorge, nota per la sua schiettezza e determinazione, è una delle concorrenti più attese della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La bella influencer non ha perso l'occasione anche per dire la sua su Sophie Codegoni, che in un'intervista rilasciata a Chi l'ha considerata l’unica persona con cui potrebbe avere degli scontri.

Soleil Sorge replica a Sophie Codegoni prima del Gf Vip

Schietta e senza peli sulla lingua, Soleil regalerà ai telespettatori del Grande Fratello Vip tante sorprese e colpi di scena. A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di intervenire sui social e dire la sua su Sophie, la quale al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato: "Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più. Siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse".

Interpellata dalle sue fan sulle dichiarazioni della Codegoni, la Sorge ha dichiarato: "Viste le tante segnalazioni delle sue dichiarazioni su Chi vi rispondo e vi dico che in realtà io l’ho trovata super carina. Ho avuto modo di conoscerla un paio di volte. E’ adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci anzi credo che tra donne bisognerebbe fare più squadra che invece pensare sempre di scontrarsi perchè si è dirette. Basta con questa guerra tra donne!".

"Per come l'ho conosciuta potremmo andare molto d'accordo invece...Magari essendo un pò inesperta parte prevenuta o intenzionata a creare questo tipo di dinamiche chissà..." ha affermato Soleil "Trovo davvero tristi le dinamiche di rivalità o 'guerra' tra donne, soprattutto se non sono spontanee ma prevenute o interessate a fare'hype'. Se non si va d'accordo si può sempre parlare anzichè scontrarsi". E ancora: "Spero di fare nuove amicizie, rispolverare i valori di quella che è la bellezza dei rapporti tra donne, il sostegno e la forza di questo, anzichè scadere sempre nelle classiche vecchie dinamiche noiosissime".

