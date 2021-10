Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spiazza Gianmaria: "Tra noi c'è ancora attrazione fisica"

Gossip TV

I due gieffini, dopo la puntata, si sono ritrovati a parlare in giardino. L'imprenditore campano le chiede aiuto mentre lei pensa di non essergli indifferente.

Durante l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, c'è stato l'ennesimo confronto a tre, tra Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge terminato peraltro con un nulla di fatto. L'ex tronista non si fida di Gianmaria e Soleil si ritrova in mezzo tra l'ex fidanzato e l'accesa rivalità con la Codegoni.

Dopo la puntata, l'imprenditore campano, ha voluto un confronto con la Sorge e il dialogo ha preso una piega inaspettata.

Gianmaria ha voluto parlare con l'ex corteggiatrice per avere un aiuto con Sophie che non riesce a fidarsi di lui dopo le dichiarazioni fatte prima alla Sorge poi all'ormai ex fidanzata Greta.

L'influencer italo-americana non ha dato peso alle parole dell'imprenditore e anzi ha colto l'occasione per ribadire che lei non può essergli indifferente fisicamente. "Sophie soffro il fatto di me, e di Greta perché fino all'altro ieri volevi sposare Greta. Non fare il sottone, assicurati che tutto sia reale. Sophie già ha ingigantito tutto. Tu provi ancora attrazione fisica per me, non può svanire da un giorno all'altro. Tu sei attraente è un dato di fatto, anche tu lo puoi dire di me. O era tutta una farsa con me ma se tutto quello che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente."

"Non era un'attrazione fisica era mentale, nel momento in cui non c'è più cade anche quella fisica, l'attrazione non c'è più, anche sono stato follemente innamorato di te", ha replicato il gieffino che poi ha chiesto aiuto concreto alla Sorge: "Mi vuoi bene? Dille queste cose a Sophie, ti chiedo di fare una cosa per me, parla con Sophie e dille queste cose".