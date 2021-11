Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spedisce Sophie Codegoni in Nomination, lei sbotta: ''Sei scontata''

Gossip TV

Soleil Sorge è la preferita dal pubblico e spedisce in Nomination Sophie Codegoni, che non la prende molto bene.

Nella casa del Grande Fratello Vip si creano alleanze spontanee che fanno indispettire alcuni concorrenti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Dopo essere stata eletta preferita dal pubblico, Soleil Sorge spedisce Sophie Codegoni in Nomination. L’ex tronista di Uomini e Donne esplode, poi scopre cosa ha detto Manila Nazzaro sul suo conto e si mostra molto ferita.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni contro tutte

La giovane ed educata Sophie Codegoni non sembra piacere molto al popolo femminile del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è finita nel mirino di alcune colleghe che hanno deciso di spedirla in Nomination. Durante l’ultima puntata, Soleil Sorge è stata eletta come preferita della casa, e ha avuto il compito di scegliere chi spedire al televoto eliminatorio del venerdì. Senza neppure doverci pensare, Soleil ha fatto il nome di Sophie Codegoni, forse spinta dalla gelosia delle ultime settimane per il rapporto che si è creato tra la milanese e Alex Belli. “Io vivo e cerco sempre di comunicare l’unicità di ogni essere umano e di sé stessi, quindi scelgo di mandare in Nomination Sophie perché deve ricercare sé stessa, prima di fare un percorso come questo”, ha dichiarato Soleil.

“Frase fatta e non giusta secondo me”, ha replicato Sophie. “Le frasi fatte le fai solo tu, dai su rosica meno… Che noia!”, ha rimbeccato Sorge chiudendo il confronto. Alfonso Signorini ha indagato ulteriormente sullo stato d’animo di Codegoni, che si è vista nominare da diverse donne della casa, delusa in particolare modo da Manila Nazzaro, che ha messo in guardia Gianmaria Antinolfi. “Ci sono rimasta veramente tanto male per Manila. Il mio pensiero su Gianmaria lo ho approfondito tante volte, invece in puntata sono tutte rimasta stupite, per una frase che non mi sembrava pesante. Non credo che loro si siano messe d’accordo, l’unica Nomination che mi ha fatto tanto male è quella di Manila. Le altre le ho capite, lei no”, ha ammesso Sophie, seriamente delusa.

Tornata in salotto, la milanese si è confrontata con Manila che l’ha accusata di essere troppo ambigua e dura nei confronti di Gianmaria. Secondo Sophie queste sono scuse inutile e incoerenti, dal momento che lei è sempre stata al fianco di Manila e che non si sarebbe mai aspettata di essere giudicata per un pensiero personale su terze persone.

