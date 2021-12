Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: ''Sophie Codegoni vuole farsi la storia a tutti i costi''

Gossip TV

Sophie Codegoni non è sincera? Soleil Sorge ragiona sulle ultime della casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip i sentimenti mutano molto rapidamente, lasciando spazio ai dubbi più profondi sulla sincerità dei concorrenti della sesta edizione del reality show di Canale5. Soleil Sorge riflette sul carattere di Gianmaria Antinolfi e sulla scelta di lasciare andare Sophie Codegoni, per poi chiedere insistentemente dell’ex tronista di Uomini e Donne, che potrebbe non essere stata del tutto sincera con l’imprenditore.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge dura con Sophie e Gianmaria

Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra essere stato del tutto archiviato, dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano. Mentre l’ex corteggiatore elabora il grave lutto che l’ha colpito, Soleil Sorge pensa alle dinamiche che si sono create tra Gianmaria e Sophie, e trova che l’imprenditore sia stato incoerente, troppo spaventato dal fatto di provare a riprendersi la bella milanese. “Lui ha questa tendenza, che ammorba. Su questa storia di Sophie, io sono stata lì per fargli modi di risolvere, per arrivare ad un punto. Chiusa una cosa, snocciolata e elaborata? Basta. Invece ieri viene da me e chiede cosa ho detto con Sophie. Gli ho detto che non voglio condividere quello che mi ha detto lei, anche se ovviamente sono molto più amica di Gianmaria e gli voglio bene, lei l’ho conosciuta qui ma non ho interesse”, ha ammesso Soleil sfogandosi con Biagio D’Anelli.

“A me quando ha chiesto consigli, gli ho detto che deve vedersela lui da uomo. Gli ho detto di non fare schiodo caccia chiodo con Federica perché non se la merita. O si riprende Sophie, o lascia stare Federica”, ha fatto notare Biagio, certo che Gianmaria stia sfruttando la vicinanza con Federica Calemme per far ingelosire Codegoni.

“Io sono la prima a dare consigli, aiutarlo ad approcciare Federica e chiudere con Sophie, per fargli capire la situazione e andare avanti. Non mi piace che ritorno sulle cose. Poi lui se la prende, ma ammorba le persone ed è un modus operandi pesante, io non posso stare lì a prendermi tutte le sue insicurezze. Anche Sophie aveva lo stesso modo di fare, perché la sua intenzione è farsi una storia qui e andare avanti grazie a quella”, ha dichiarato Sorge lanciando una bella frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne.

