Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Sono sempre innamorata di Carlo, Alex e Delia? Non li perdono!"

L'influencer italo-americana, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, è stata ospite oggi nel talk show di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. L'ex corteggiatrice è tornata a parlare della sua avventura nel reality show, del recente libro che ha scritto e della sua adolescenza in cui ha subito atti di bullismo.

Oggi Soleil, alla conduzione del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretrelli, si è dichiarata felice e ancora innamorata del misterioso imprenditore Carlo e parlando di Alex Belli e Delia Duran, protagonisti insieme a lei del triangolo artistico al Gf Vip, la Sorge ha fatto presente di non averli dimenticati né perdonati.

Parlando del suo libro, Il Manuale della Stron**, Soleil ha dichiarato:

La Sorge ha parlato della sua infanzia, del bullismo che ha subito e delle condizioni della mamma a cui per la seconda volta hanno diagnosticato un tumore:

Non ho mai subito molestie gravi. Ma non è da sottovalutare nemmeno la mancanza di rispetto, la molestia in tutti i suoi aspetti. Io in generale ho vissuto più volte degli uomini che mi hanno preso il polso per non farmi andare via. Mi è capitato che provassero an andare al di là del bacio e non era mia intenzione. Ho avuto casi di stalking, persone che si sono presentate nella mia stanza o a casa mia.