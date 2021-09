Grande Fratello Vip, Soleil Sorge smaschera Gianmaria Antinolfi: "Ha puntato Sophie per farsi una storiella"

Gossip TV

Soleil torna all'attacco contro Gianmaria dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si sono resi protagonisti di un'accesa lite in diretta. Tra i due sono volate pesanti offese e accuse, ma la situazione è degenerata dopo con l'influencer che ha deciso di raccontare tutta la verità alle sue compagne di gioco.

Soleil Sorge sbugiarda Gianmaria Antinolfi al Gf Vip

Soleil è tornata all'attacco contro Gianmaria dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Parlando con Clarissa e Sophie, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di vuotare il sacco una volta per tutte e smascherare il partenopeo: "Appena ho saputo che entrava al Grande Fratello ho pensato wow, è successo davvero quello che ho sempre creduto succedesse [...] Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo".

"Lui qua ha raccontato la nostra storia a tutti io non l’ho mai raccontata, perché l’ha fatto? Perché?" ha aggiunto la Sorge per poi rivolgersi alla Codegoni "Comunque Sophie ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella te lo dico subito [...] Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia".

Leggi anche La confessione inedita di Tommaso Eletti al Gf Vip

Soleil ha poi continuato dichiarando: "Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str*nza? Sì, ok, sono str*nza".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.