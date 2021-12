Grande Fratello Vip, Soleil Sorge smaschera Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi

Gossip TV

Soleil vuota il sacco al Gf Vip e rivela il segreto di Alessandro e Gianmaria.

La nomination di Gianmaria Antinolfi continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. A svelare un inedito retroscena sul comportamento assunto dall'imprenditore partenopeo nei confronti di Alessandro Basciano ci ha pensato Soleil Sorge.

Soleil Sorge rivela il segreto di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi

Soleil ha smacherato Alessandro e Gianmaria al Grande Fratello Vip. Come riporta Biccy, la bella influencer italo-americana ha spiegato a Davide Silvestri e Giacomo Urtis che dietro alla rabbia dell'ex tentatore ci sarebbe un segreto. Una sorta di accordo fatto con l'imprenditore che, però, quest'ultimo non avrebbe rispettato.

"Ma la volete sentire l’ultima che ho scoperto? Io sono peggio di Gossip Girl" ha dichiarato la Sorge "In pratica Ale aveva un segreto con Gianmaria, ma l’ha rivelato ad Eva. Sapete che Gianma e Ale non avevano un buon rapporto… Però si sono avvicinati qualche giorno fa e in sauna si sono detti qualcosa. Si è trattato di una chiacchiera di un’oretta e infatti noi non capivamo come mai Ale ce l’avesse così tanto con Gian perché è stato nominato da lui. Il fatto è che loro in puntata non hanno detto una cosa importante".

Soleil ha continuato rivelando un segreto riguardante Alessandro e Gianmaria: "Loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’. Quindi poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro! [...] Ho vissuto cose simili da parte di Gian. Ha fatto la stessa cosa a me ed Alex. Evidentemente questo è il suo modus operandi".

