Grande Fratello Vip: Soleil Sorge si schiera dalla parte di Gianmaria Antinofi e attacca Sophie Codegoni

Soleil a Gianmaria: "Farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po’ triste".

Gianmaria Antinolfi ha deciso di prendere le distanze da Sophie Codegoni. A schierarsi dalla parte dell'imprenditore partenopeo è stata inaspettatamente Soleil Sorge che, dopo aver criticato il comportamento dell'ex tronista di Uomini e Donne, ha invitato il suo ex a prendere una posizione definitiva.

Soleil Sorge difende Gianmaria Antinolfi e attacca Sophie Codegoni al Gf Vip

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare dell’interesse di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie. Il comportamento assunto dall'ex tronista di Uomini e Donne, che non ha difeso il suo rapporto con Gianmaria, ha infastidito proprio quest'ultimo che, dopo la diretta, si è sfogato con Soleil.

A grande sorpresa la Sorge ha preso le difese di Antinolfi: "È stato un pochino umiliante. Tu meriti molto di più, farti trattare in questo modo da una ragazzina di 20 anni è un po’ triste [...] Ti conosco e so che adesso ci stai un pò male dentro. Smolla, fai come se non esistesse e quando viene a cercarti sii freddo".

"Io non gioco a questi giochetti, non mi interessa. Amici come prima" ha replicato Gianmaria spiegando a Soleil la sua posizione nei confronti di Sophie. "Secondo me lei sta gongolando, le piace stare al centro dell'attenzione. Tu hai avuto delle donne con un determinato tipo di carattere [...] Devi stare con una che ti valorizza, non che ti mette dubbi" ha concluso l'influencer.

