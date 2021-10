Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sgancia la bomba: "Sophie è più interessata a me che a Gianmaria..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice punzecchia e ironizza sulla Codegoni e ipotizza che ci sia un interesse da parte sua.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di rivelazioni a quanto pare. Soleil Sorge, non smette di sorprendere, e, questa volta, l'ha sparata grossa. Parlando in camera da letto con Alex Belli, la Sorge, come spesso è avvenuto di recente, ha commentato il rapporto tra Sophie e Gianmaria. Un rapporto che la non convince sin da quando è iniziato. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha insinuato diverse volte che l'ex tronista stia attuando una strategia e non sia affatto interessata all'imprenditore campano. Come se non bastasse, è convinta anche che il gieffino provi ancora dei sentimenti per lei.

Ieri sera, come detto, la Sorge si è però superata e, oltre a credere che Gianmaria sia preso unicamente da lei, ha insinuato che lo sia anche Sophie. "Io la vedo molto più presa da me che da Gianmaria" , ha dichiarato Soleil. "Lei è proprio una follower più che un’influencer. Mi copia sempre in tutto….", ha ironizzato. Sul loro rapporto, la 27enne italo-americana è ormai sicura di non voler più dare possibilità: "La mia possibilità, se l’è giocata male, direi malissimo…Quindi basta chance. Prima vuole fare tanto l’amica, e poi si incattivisce e mi attacca…"

I nostalgici delle "Rosmello" della scorsa edizione, potrebbero puntare quindi su una nuova ship: l'ex tronista insieme all'ex corteggiatrice.