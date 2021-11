Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sbotta: "Non mi danno mai il merito che ho"

Gossip TV

Soleil si sfoga con Gianmaria al Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge. L'influencer italo-americana si è lasciata andare a un lungo sfogo con Gianmaria Antinolfi in cui ha rivelato di essere davvero stanca delle critiche che continua a ricevere dai suoi compagni di gioco.

Lo sfogo di Soleil Sorge al Gf Vip

Soleil crolla al Grande Fratello Vip. "Vedo qui dentro una mania di protagonismo che tutti lo siamo e tutti lo possiamo essere" ha confessato la gieffina parlando con Gianmaria "...io sono la prima che è abituata a cose da palcoscenico, che non vedo l’ora di stare al centro dell’attenzione e lo ammeto molto chiaramente, ma sono anche la prima a far esaltare gli altri. Però sinceramente ogni tanto mi aspetterei un brava Soleil, mai lo sento. Quando invece, se c’è una cosa da criticare la prima che si critica è Soleil. Ad altre persone non gli viene mai detto niente, mai rimproverato nulla".

La Sorge ha continuato lamentandosi in particolar modo del comportamento assunto dagli altri concorrenti del Gf Vip nei suoi confronti: "Nei miei confronti sembra quasi che sia scontato o dato per certo che si può criticare e che si possono sottolineare i miei difetti, quando è che sottolineate anche i miei pregi e che mi dimostrate un po’ di gratitudine?".

"Ho delle idee e delle robe che vengono usate e non mi viene dato neanche un minimo riconoscimento, è come non volermi mai dare il merito che ho, e scusate ma li ho" ha aggiunto Soleil. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Gianmaria ha provato a rassicurarla affermando: "Sei imprevedibile e devi arrivare in finale".

