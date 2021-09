Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sbotta contro Gianmaria Antinolfi: "Stai zitto! Evita di fare certe battute"

Gossip TV

Duro botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianmaria.

Cresce l'attesa per la terza puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nella Casa, intanto, è scoppiata una nuova discussione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, che non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente.

Scontro al Gf Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Nuovo botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianmaria. Tutto è iniziato quando la bella influencer italo-americana ha stuzzicato l'ex fiamma di Belen Rodriguez: "Lunedì mi puoi nominare così magari ti abbandono. Solo che poi che senso avrebbe il tuo percorso qua senza di me?". "La differenza tra me e te è che io non ti penso proprio" ha prontamente replicato il ragazzo.

"Trova nuove cose di cui parlare, ti stai incattivendo troppo" ha aggiunto Soleil. Gianmaria è stato poi chiamato in Confessionale e l'ex protagonista di Uomini e Donne ne ha approfittato per dire la sua agli altri concorrenti del Gf Vip: "Stai zitto e non farle certe battute se ti danno fastidio le mie risposte". Antinolfi è poi tornato dal gruppo e la Sorge non ha perso occasione di stuzzicarlo: "Sei riuscito a darti un'identità".

Non contenta della reazione di Antinolfi, la Sorge ha continuato attaccandolo duramente: "Sai benissimo quello che è. Parla quello che l'unica identità che ha ce l'ha perché è stato con altre donne sulle copertine. Evita di fare certe battute e di dire che sono qua perchè sono un contenuto per te, sei tu che devi ancora diventare un contenuto".

