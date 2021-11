Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rovina il piano degli autori, svanisce la storia con Alex Belli

Gossip TV

L'influencer è legata profondamente al suo misterioso fidanzato venuto fuori nel corso del reality e la sceneggiatura d'amore con Alex Belli svanisce.

Sembrerebbe che con l'entrata in scena di "Superman", il misterioso fidanzato di Soleil Sorge entrato a gambe tesa nella Casa del Grande Fratello Vip, il piano degli autori sia inevitabilmente rovinato. E' evidente infatti che il piano era quello di far cadere Alex Belli nelle braccia dell'ex corteggiatrice, creando una dinamica decisamente esplosiva. Con l'arrivo degli aerei, bene tre, da parte di "Superman" (nome dato dalla Sorge perché l'uomo vuole restare in rigoroso anonimato), Soleil, timorosa che lui avesse potuto vedere qualcosa che lo avesse potuto allontanare, è ora decisamente "in love". La bella italo-americana ha continuato a parlare di lui e si professa innamoratissima di questo uomo conosciuto poco prima che entrasse nella Casa.

La reazione di Alex Belli all'arrivo degli aerei è stata particolarmente ibrida, anzi, quasi cupa. L'ex attore di Centovetrine è sembrato geloso e infastidito. Soleil, nel mentre, si è lasciata andare a qualche confidenza in più a Katia Ricciarelli.

L'uomo, di nome Carlo, era un suo amico da ben quattro anni, che quest’estate era tornato single e che lei ha deciso di rivedere. Galeotta è stata una serata a Roma e un locale di musica e latina e tra lei e Carlo è esplosa la passione. Lui, stando quanto trapelato dal web, sarebbe un direttore di un'azienda sportiva molto nota. Carlo pare sia un uomo molto riservato e non intende, almeno per il momento, svelare la sua identità.

Come detto l'ex corteggiatrice, dopo gli aerei, ha manifestato una gioia incontenibile, tornado a essere totalmente proiettata euforicamente verso il ragazzo che l'aspetta fuori. Una gioia per Soleil probabilmente non condivisa dagli autori del reality che sperano possa formarsi la prima vera coppia nella sesta edizione. Le relazioni tra Manuel e Lulù così come Sophie e Gianmaria e Miriana con Nicola Pisu infatti, sono ormai andate in frantumi.

I tre messaggi aerei per Soleil Sorge. "Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3”, recitava il primo messaggio e poi "Amore che tutto divora distrugge e perdona” e ancora “Connessi sempre, oltre ogni cosa”. Soleil ha riferito che il primo dei tre messaggi era riferito ad un libro che l'ex corteggiatrice gli ha regalato prima di entrare nella Casa: “Le valchirie” di Paulo Coelho. "Non ho più fame, non ho più sonno, tremo tutta..." ha dichiarato la Sorge dopo i messaggi di Superman.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.