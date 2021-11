Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rivela quando abbandonerà la Casa: "Non ha più senso stare qui dentro per..."

Gossip TV

Il duro sfogo di Soleil dopo la diretta del Gf Vip.

Soleil Sorge è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo l'ultima diretta, però, la bella influencer si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha rivelato la sua decisione di voler abbandonare la Casa di Cinecittà il prossimo 13 dicembre 2021.

Ecco quando Soleil Sorge abbandonerà il Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran è entrata nella Casa per confrontarsi con Alex Belli. Alfonso Signorini, però, ha coinvolto anche Soleil che, subito dopo la diretta, si è detta stanca di essere messa in mezzo a questi triangoli amorosi e proprio per questo di voler abbandonare il gioco il prossimo 13 dicembre.

"Pensavo che mi avessero chiamata in Mystery Room per parlare di qualcosa di interessante mio e invece no" ha dichiarato Soleil "Ormai sono 2 mesi che sto qua a non so fare cosa. Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo? Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte".

Leggi anche Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip

La Sorge ha continuato il suo sfogo affermando: "Non ho interesse a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli. Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa". A farle eco Belli: "Hai ragione e lo stesso vale per me. Queste non sono cose che mi piacciono e l’ho sempre detto. [...] Non mi hanno nemmeno lasciato Delia nemmeno un’ora dopo questo cespuglio di schiaffi che mi sono preso".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.