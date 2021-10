Grande Fratello Vip, Soleil Sorge replica alle critiche: "La mia faccia è quella e mi da anche soddisfazioni"

Gossip TV

Soleil e Davide si confrontano dopo la diretta del Gf Vip.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Soleil Sorge ha ricevuto di nuovo l'immunità dalle opinioniste e questo, se da una parte ha infastidito le sorelle Selassiè, dall'altra ha reso felice Davide Silvestri.

Soleil Sorge e Davide Silvestri a confronto

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Soleil ha cercato un confronto con Davide. "Mi sono agitata secondo te in puntata?" ha domandato l'influencer all'attore cercando di capire cosa spinga le persone a considerarla una ragazza aggressiva. "No, stavi per...ma sei stata maleducata, che è la cosa principale. Sei str**za come il tuo solito con la tua faccia di me**a" ha confessato ironicamente il concorrente.

"La mia faccia è quella e mi da anche soddisfazioni, quindi sti cavoli. L'importante è che non sono stata maleducata e agitata, che li attaccavo. Così cerco di correggermi sulle cose. Quindi volevo capire perché a me non sembrava [...] Sarà la mia faccia da ca**o che ho, che mi viene naturale e sono anche felice ti dico la verità perché in un momento di scontro posso anche rimanere calma e far rosicare gli altri ancora di più" ha dichiarato la Sorge.

Leggi anche ll doloroso segreto di Lulù Selassié

"È il tuo modo che è attaccabile. Ma, dimmi la verità, tu lo fai apposta o sei str**za così? Tu sei matta (ride ndr). Comunque si è vero fai innervosire, però sei stata educata" ha replicato Silvestri cercando di far capire alla Sorge il suo punto di vista. L'attore ha poi continuato la conversazione sottolineando che, cercherà di vivere l’intera esperienza portando avanti le sue idee e dicendo sempre la verità.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.