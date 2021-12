Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge? Per brillare deve denigrare gli altri'': l’attacco di Gianmaria Antinolfi

Gossip TV

Dopo l’ennesimo scontro con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si sfoga sul comportamento della gieffina.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non riescono proprio a far decollare il loro rapporto. Dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip, memori della burrascosa rottura avvenuta pochi mesi prima, i due concorrenti sembravano sul punto di poter intraprendere una sincera amicizia, per poi ricadere nelle vecchie abitudini. Ancora nervoso per l’ultimo scontro con Sorge, l’imprenditore si è sfogato lanciando pesanti accuse.

Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi furioso con Soleil Sorge

Non si placa la polemica tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due ex fidanzata si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip dopo una burrascosa rottura, che ha visto Gianmaria ancora coinvolto nel rapporto con la bionda influencer. Ora, l’imprenditore è andato avanti e sogna un futuro con Sophie Codegoni, che invece frena nuovamente e chiede al gieffino di viversi il momento. Soleil non vede di buon occhi questa vicinanza e, ogni volta che Gianmaria e Sophie fanno passi avanti, non perde tempo a lanciare stoccate infuocate ai due inquilini di Cinecittà.

Poche ore fa è andato in scena l’ennesimo scontro tra Soleil e Gianmaria, che ormai è stanco dell’atteggiamento dell’italo-americana. Mentre lei è sempre più coinvolta dal rapporto con Alex Belli, in un film insieme a Brooke Logan di Beautiful, Antinolfi ha deciso di voler fare il nome di Soleil alle Nomination di questa sera. Opzione che potrà avvenire, come ha fatto Miriana Trevisan, solo nell’eventualità in cui nessuno darà l’immunità all’influencer.

“Si è messa qua dietro e ha fatto un commento negativo su di me, l’unica cosa che sa fare è denigrare gli altri. Non sa come spendere di luce propria, invece che dando addosso al prossimo. Probabilmente non brilla di luce propria, l’unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo e fare le soap opera”, ha sbottato Antinolfi, pronto a vendicarsi dopo mesi di insulti da parte di Sorge.

