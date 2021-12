Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Non sapevo più come mentire per continuare a coprire Alex"

Gossip TV

Nuove confessioni dell'ex corteggiatrice sul piano di Belli. Intanto l'ex protagonista del Grande Fratello Vip canta sui social "Non me lo so spiegare".

Trascorsi tre giorni dall'addio di Alex Belli al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge appare sempre più lucida e distaccata dell'analizzare la situazione che si era creata con l'attore. Ad oggi, l'influencer italo-americana è convinta che Alex abbiamo organizzato per filo e per segno una messinscena forse per emergere nel reality. A quanto riferisce la Sorge, Belli le faceva confessioni importanti e inequivocabili soprattutto quando sapeva che non veniva ripresi dalle telecamere.

Gf Vip, Soleil Sorge: "Non sapevo più come mentire per continuare a coprire Alex, tutto uno shpw"

Ecco le parole di Soleil, riportate da Biccy:

“Forse lui aveva pianificato di farmi perdere la testa, così che mi innamorassi di lui qui dentro. Non ci credi che io sia così sprovveduta? No che non lo sono, io le cose le ho sempre viste e cercate di frenare. Le ho viste prima che lui le dicesse certe cose. Se ci ho giocato perché mi faceva comodo? Giocato? Andava contro qualsiasi cosa mia. L’unico momento in cui sono stata falsa è stato quando a un certo punto ci chiedevano della nostra amicizia e di lui e di cose e io continuavo a dire che non c’era nulla in più dell’amicizia e che lui aveva questo rapporto."

E ancora:

"Non sapevo più come mentire per continuare a coprilo. Dai parliamoci chiaro era così. Sai che ti dico, io non capivo come mai sotto le coperte o nei momenti dove sapevamo che non c’era nessuno che riprendeva, non comprendevo come mai diceva determinate cose. Erano cose forti e di cui poi non si prendeva la responsabilità e non ha finito in maniera coerente. Quindi forse ha fatto tutto per show. Se ci fai caso ogni volta che io non l’ho tutelato e andavo contro quello che lui voleva far passare o essere davanti a tutti, andava fuori di testa e sbraitava”.

Non solo quindi Alex tentava continuamente di far cedere Soleil ma si indispettiva anche quando lei lo frenava. Intanto, il "Man", oggi è tornato oggi sui social, dedicandosi al pianoforte e intonando "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro. Qualcuno ha pensato subito fosse un momento nostalgico di Belli dedicato alla Sorge. L'ex gieffino è pero a casa a Milano in compagnia della moglie Delia con la quale pare sia ormai tornato il sereno.

