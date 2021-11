Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Non ne posso più dei vostri teatrini"

Gossip TV

Soleil rivela di essere stanca di essere messa in mezzo alle storie di Gianmaria.

Soleil Sorge è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante si ritrovi spesso al centro di numerose dinamiche, l'influencer ha rivelato di essere stanca di essere messa in mezzo alle storie di Gianmaria Antinolfi.

Lo sfogo di Soleil Sorge

"Prima la storia di Greta, poi la storia di Sophie e ora mi sono dovuta beccare questa roba qua...Sinceramente sono stufa. Non mi sono mai messa in mezzo, mi hanno sempre interpellato" ha dichiarato Soleil parlando con Gianmaria "Non è che sono io che me le vado a cercare queste situazioni. È l'ultima delle cose che volevo fare e vivere qui".

"Della mia vita, della mia storia e di quello che sono se n'è parlato ben poco" ha aggiunto la Sorge commentando le varie dinamiche in cui si è ritrovata al Grande Fratello Vip "Poi che io riesco a farlo vedere è un'altra cosa. Sono davvero stanca di stare in mezzo a queste diatribe. Poi è ovvio che se mi chiedono un parere...".

"Ci sta che vengono tirata in mezzo avendo avuto una storia con te. Poi punto chiusa. Non ne posso più dei vostri teatrini" ha concluso Soleil. "Io infatti ogni volta smorzo [...] Non mi interessa proprio parlare di cose tue" ha replicato Gianmaria provocando la reazione dell'influencer "Ma anche perché di me non si può dire niente".

