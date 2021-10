Grande Fratello Vip: "Soleil Sorge non merita di uscire. Alex Belli? Calcola ogni cosa", parla Andrea Casalino

Gossip TV

L'ex gieffino Andrea a ruota libera su Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri.

Andrea Casalino è il secondo eliminato del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffino ha parlato della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà e detto la sua su alcuni concorrenti della sesta edizione del reality show di Canale 5.

Andrea Casalino rompe il silenzio sui concorrenti del Gf Vip

"È ovvio che io sarei rimasto quanto più tempo possibile" ha dichiarato Andrea parlando della sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip "Questa eliminazione l’ho vissuta con filosofia, con il sorriso perchè è giusto così, è un gioco. Poi io umanamente è ovvio che volevo dare di più, vivermela a 360 gradi". Ricordiamo infatti che il modello è stato eliminato dopo essersi scontrato al televoto con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu.

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Gf Vip, Casalino ha voluto dire la sua su alcuni concorrenti ancora in gioco come Davide Silvestri: "Con lui mi ero anche parecchio incavolato perché chiamare pagliaccio un ragazzo quando non lo si conosce anche no, soprattutto per i progetti che sto intraprendendo. Eccetto questa cosa è un ragazzo divertente, anche stratega. Secondo me ha capito le dinamiche del gioco, ha capito che può vivere di riflesso grazie ad una struttura di Alex Belli, di Montano, di Manila. La nostra è stata una parentesi, alla fine abbiamo chiarito subito".

Anche su Alex Belli e Soleil Sorge, il modello sembra avere le idee molto chiare: "Alex se non è uno stratega è maniacale perché calcola ogni cosa. Ha calcolato tutto, ogni mossa. Calcola come si alza, come abbraccia, come approccia con Manuel e Katia. Gliel'ho detto anche a lui. Ai miei occhi è un comportamento strutturato. Sembra che viva di un protagonismo fatto per emergere. [...] Soleil? È in gamba perché sa gestire bene il suo carattere. Non merita assolutamente di uscire, ma ha un'ottima strategia. Fa un po' la vittima del branco ma è in gamba".

