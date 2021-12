Grande Fratello Vip, Soleil Sorge nel mirino di un'ex gieffina: "Triste e patetica"

Gossip TV

Selvaggia Roma critica duramente Soleil sui social.

Dopo Adriana Volpe, anche un'ex gieffina del Grande Fratello Vip si è scagliata contro Soleil Sorge. Stiamo parlando di Selvaggia Roma che, durante l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha duramente criticato sui social il comportamento dell'influencer italo-americana.

Selvaggia Roma contro Soleil Sorge

Durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip abbiamo assistito all'acceso confronto tra Soleil e Miriana Trevisan. Le forti parole usate dalla giovane influencer non sono per niente piaciute all'opinionista Adriana e, in particolar modo, a Selvaggia Roma che, commentando un post sui social del programma, l'ha duramente criticata.

"Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da st***za seriale e mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con ‘Sono dell’America del Nord. Hablo muy bien espanol’" ha scritto Selvaggia criticando il comportamento di Soleil "Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno idiozie come anche in questo caso. Triste e patetica".

Ma non è finita qua. Come riporta Biccy, la Roma ha attaccato l'opinionista Sonia Bruganelli, rea di aver difeso la Sorge in diretta dopo il discorso della Volpe: "Proprio quando pensi di essere rimasta senza parole davanti all’indecenza di questo GF supertrash ecco la Bruganelli! Non so se avete visto quello di cui parlo. Ma sarà normale che lei difende Sole anche di fronte alla sua assoluta indifendibilità?".

