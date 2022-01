Grande Fratello Vip, Soleil Sorge nel mirino di Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo: "Evitiamola, energie negative"

Gossip TV

Miriana e Nathaly contro Soleil al Gf Vip.

Stasera, lunedì 24 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella famosa Casa di Cinecittà, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo si sono lasciate andare a delle esternazioni poco carine nei confronti di Soleil Sorge.

Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan dure con Soleil Sorge

"Con me si è comportata malissimo" ha dichiarato Nathaly a Miriana riferendosi al comportamento assunto da Soleil durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip "Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità. Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei".

La Caldonazzo ha poi continuato affermando: "Io non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me. Non la conoscevo prima non la conoscerò dopo e non mi importa conoscerla". Parole che hanno messo d'accordo anche la Trevisan.

Miriana, che non perde mai occasione per criticare e dire la sua su Soleil, ha infatti dichiarato: "Io ho fatto la mia scelta, da forse due mesi, ogni volta che parla non abbasso proprio le mie frequenze. Nel senso che sta narrando un qualcosa come vuole lei. Secondo me è una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo. Io non le parlo più, chiedi in giro, la evito perché non ho voglia. [...] Non le do stima e facendo in questo modo sto meglio, sto molto meglio. Non m’interessa più quello che dice. Le energie che arrivano… cosa puoi fare? Io mi sposto".

