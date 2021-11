Grande Fratello Vip, Soleil Sorge nel mirino delle sorelle Selassié: cosa è successo?

Gossip TV

Le sorelle Selassié furiose con Soleil Sorge, che accusano di voler creare inutili tensioni al Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello e non c’è speranza che Soleil Sorge non si trovi ad essere il fulcro di ulteriori discussioni. La bionda influencer è finita nel mirino delle sorelle Hailé Selassié, che l’accusano di essere falsa e di sparlare dei concorrenti, per creare discussioni a suo favore.

Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié contro Soleil Sorge

La discussione scoppiata tra Alex Belli e Aldo Montano dopo la puntata del Grande Fratello Vip ha portato ad una valanga di tensioni e questioni irrisolte in Casa. Mentre Nicola Pisu e Miriana Trevisan litigano ferocemente, e sembra che questo rapporto sia giunto ad una naturale fine, Soleil Sorge stuzzica le sorelle Hailé Selassié. La bionda influencer e le principesse persiane non hanno mai avuto un buon feeling, eccezione fatta per le confessioni private che Soleil e Lucrezia si sono scambiate talvolta.

Nelle ultime ore, Soleil ha criticato un piatto cucinato da Jessica, che ha trovato le parole della gieffina una chiara vendetta, legata ad un episodio di poche settimane fa. Miriana, che solitamente ha un bel rapporto con Soleil, si è schierata senza esitazioni dalla parte delle Selassié. “Soleil ha detto che non le va, io le ho detto di parlarne con voi visto che eravate là. Lei è una cosa che fa con tutti, poi ha il modo di coinvolgere e ci divertiamo tutti…”, ha commentato Trevisan.

“Menomale che dice che noi sparliamo dietro le spalle, siamo noi le false vero? Io ho fatto il mio e me ne sono andata. Quando ha sporcato le ho fatto notare la cosa e mi ha detto: ‘Fatti i ca**i tuoi su quello che fa Soleil’. Poi oggi si è vendicata”, ha ammesso Jessica, insinuando che Sorge stia facendo di tutto per metterla in cattiva luce. “Stava godendo quando lo ha detto! Non capisco il senso di soddisfazione quando vede le persone creare una massa contro l’altro”, ha sbottato Lucrezia in difesa della sorella. Le principesse si vendicheranno durante la prossima Nomination?

