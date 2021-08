Grande Fratello Vip, Soleil Sorge nel cast: "Ritroverà una persona con cui è in guerra da anni"

Gossip TV

Soleil è una nuova concorrente del Gf Vip, le ultime indiscrezioni sul cast.

Manca poco alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Stando all'ultima indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi nel cast ci sarà Soleil Sorge, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge nel cast del Gf Vip, ecco con chi

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne e a L'Isola dei Famosi, Soleil è pronta per varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato da Dandolo, la bella influencer italo-americana troverà nella Casa di Cinecittà una persona non molto gradita: "Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni".

Chi sarà? Come rivelato da Biccy, l'ipotesi Luca Vismara, l'ex allievo di Amici con cui ha condiviso l'esperienza a L’Isola dei Famosi, è scartata: "L’ex cantante di Amici non avrebbe infatti superato i provini per il reality di Alfonso Signorini; almeno per quanto riguarda il kickoff di settembre, potrebbe essere però preso in considerazione se l’edizione dovesse allungarsi e sfociare nel 2022". Che sia il suo ex Luca Onestini?

Leggi anche È finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, l'annuncio sui social

Per quanto riguarda il cast del Gf Vip 6, al momento non è stato ufficializzato nessun concorrente. Stando alle indiscrezioni dovrebbero prendere parte al programma: l'ex tronista Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Moreno Donadoni, Jo Squillo e l’ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi. Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.