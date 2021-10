Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge mi suggerì come recitare in Tv'': arriva una pesantissima accusa!

Gossip TV

Iconize rompe il silenzio su Soleil Sorge, accusando la concorrente del Grande Fratello Vip di essere stata sua complice.

Soleil Sorge, come previsto, si sta rivelando primo motore immobile della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lo scivolone contro Ainett Stephens e Samy Youssef ha creato tensioni tra la milanese e il gruppo di Cinecittà, e ora arriva un nuovo retroscena che riguarda Soleil e Iconize, a mesi di distanza dallo scandalo che coinvolse l’influencer e la simulata aggressione omofoba.

Grande Fratello Vip, Iconize spara a zero su Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è resa protagonista di una querelle che sembra non avere fine. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale5, i gieffini si sono rivoltati contro Alfonso Signorini, decisi a ricevere giustizia per lo scivolone a sfondo razzista pronunciato dall’influencer milanese. Secondo alcuni concorrente del Gf Vip, tuttavia, l’accanimento contro la Sorge sarebbe derivato dalla volontà di escluderla dal gioco, essendo una delle personalità più forti in Casa, piuttosto che dalla sete di giustizia.

E mentre a Cinecittà si respira ancora un’aria pesante, arriva un nuovo attacco ai danni di Soleil. Ormai diversi mesi fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne denunciò nel salotto di Barbara D’Urso la scorrettezza dell’amico Iconize, colpevole di aver finto una aggressione omofoba per attirare like sui social. Dopo diverse settimane, il diretto interessato confessò le sue colpe e si allontanò dai social, perdendo per sempre l’amicizia con Soleil che fu osannata per aver rivelato una verità così brutale.

Leggendo qualche commento su Twitter, Iconize ha deciso di parlare apertamente del ruolo della Sorge nel delicato affaire che gli è costato fan e reputazione. “Mi fa sorridere che la gente pensi ancora che la Miss sia stata l’eroina di turno… Peccato che era mia complice! Certo nella vita si sbaglia, ma va sempre detta la verità. Io mi sono tufato che passi ancora per la salvatrice dell’universo, quando vi è assicuro che è stata la prima a sostenermi e darmi direttive su come evitare in televisione”, ha ammesso Iconize dichiarando apertamente il coinvolgimento di Soleil nella sua messinscena. Incontro in Glass Room in arrivo?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.