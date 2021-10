Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Mi sono sentita dire mille cose, non è giusto"

Gossip TV

Soleil affronta le donne della Casa del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 4 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto, nella Casa non accenna a placarsi il caso Soleil Sorge con tutte le concorrenti che sono tornate a parlare dell'ultima diretta del reality show di Canale 5.

Lo sfogo di Soleil Sorge al Gf Vip

Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Ainett Stephens sono tornate a parlare dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Per chi non lo sapesse, le donne hanno avuto una reazione esagerata in diretta nei confronti di Soleil, tanto che Alfonso Signorini è stato costretto a chiudere il collegamento con la Casa.

Alla discussione si sono poi aggiunte Soleil, Jo Squillo e Carmen Russo. Se la Ricciarelli ha confessato di aver trovato fuori luogo i comportamenti di alcune concorrenti del Gf Vip, la Sorge ha dichiarato: "A prescindere da questa vicenda, ma in generale per qualunque cosa, ci saranno sempre delle idee diverse su cose che possono succedere. È veramente fondamentale che si mantenga la calma e che si faccia un ragionamento". "Una cosa è certa" ha ripreso la parola la soprano "Quello che è successo è gravissimo, tu lo sai e hai chiesto scusa; però noi pensavamo tutti, io compresa, che il venerdì sarebbe successo qualcosa di più serio nei tuoi confronti".

Soleil ha poi voluto chiarire alcuni punti con Jo: "Tu non ti rendi conto di quante volte mi giudichi. Mi sono sentita dire mille cose, da prepotente a saccente. Io lascio correre, non mi metto a discutere su queste cose. Non è giusto. La mia percezione è questa, di aver ricevuto da quando sono entrata dei pregiudizi".

