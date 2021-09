Grande Fratello Vip, Soleil Sorge in lacrime per le accuse di razzismo: "Esco da questa casa!!" [VIDEO]

Gossip TV

Raffaella Fico e Ainnet Stephens contro l'ex corteggiatrice.

Soleil Sorge sotto accusa al Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel pomeriggio, è stata affrontata da diversi inquilini della Casa ed è stata accusata da più parti di aver utilizzato termini razzisti. Raffaella Fico e Ainnet Stephens si sono sentite particolarmente infastidite dalla frase della Sorge detta durante la discussione avvenuta ieri. "State facendo le scimmie", ha esclamato la 27enne italo-americana interrompendo Ainett. Jo Squillo e Manila Nazzaro hanno deciso di affrontare la questione con Soleil. "Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui, Soleil. Questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli" e ancora, la Fico, molto turbata nelle ultime ore, ha avuto un faccia a faccia con l'ex corteggiatrice: "Io ho una bimba di colore e certe cose non vanno dette nemmeno per gioco. A me hanno detto che era rivolto soltanto ad Ainett e Samy per questo mi sono risentita un po’. Io sono una donna, sono una mamma e sono adulta e permettimi di dirti che non si possono usare certe parole“.

Parole che hanno molto scosso la Sorge, che è scoppiata a piangere minacciando di lasciare la Casa: "Se vogliamo montare questo caso io esco da questa casa". L'influencer ha poi raggiunto i compagni d'avventura spiegando di essere stata fraintesa:

Queste le sue parole:

"Sono mortificata e non pensavo fosse stata presa in questo modo. Quando ho detto quella cosa delle scimmie, avete frainteso il tutto. L’ho utilizzato perché urlavano tante persone e non c’era bisogno di urlare e ho detto “basta, state facendo le scimmie” ma perché si stava urlando. Io non sono razzista perché ho delle sorelle adottive di colore. Mi uccide che si possa pensare questo."

E ancora:

"Io non intendevo le persone, sono davvero mortificata perché dentro di me non esiste un pensiero del genere. Sono cresciuta in una realtà multietnica. Io ho vissuto queste cose razziali e sono la persona che odio in assoluto il giudizio sulla diversità. Scusatemi, mi distrugge questa cosa. Ho sbagliato in un modo incredibile. Io non l’avevo nemmeno pensata questa cosa, non mi permetterei mai. Chiedo scusa. Non avrei mai detto nella vita quella cosa con quel senso li".

Le scuse non sono state accolte da tutti. La Stephens ha infatti tenuto a precisare:

"Qui non c’è un trono, i tempi della monarchia sono finiti. Datti una calmata. Se mi vuoi chiedere scusa me lo chiederai domani in puntata davanti a milioni di italiani. Tu non sei scema e quindi le cose che hai detto ieri le pensavi. Io sono molto provata e non te la lascerò passare. Se pensi che domani questa cosa non verrà fuori o che verrà fuori per come vuoi te ti sbagli, perché io la tirerò fuori per bene".

