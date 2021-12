Grande Fratello Vip, Soleil Sorge in crisi per Alex Belli: "Cerco la forza per andare avanti ma non so se ci riesco"

Gossip TV

Soleil torna a pensare ad Alex e le emozioni prendono il sopravvento.

L'uscita dal gioco di Alex Belli ha completamente destabilizzato Soleil Sorge. La bella influencer non riesce a capacitarsi del comportamento assunto dall'attore al Grande Fratello Vip e ha palesato tutti i suoi dubbi e perplessità a Biagio D'Anelli.

Le lacrime di Soleil Sorge

Alex ha profondamente deluso Soleil. Sono passati ormai diversi giorni dalla squalifica dell'attore dal Grande Fratello Vip, ma l'influencer italo-americana continua a cercare di capire in tutti i modi le vere dinamiche della vicenda. "Sole non sei sola [...] Sei simpatica, sensibile, folle. Hai ventisei anni" ha dichiarato Biagio cercando di consolarla e rassicurarla.

"È tutta la settimana che cerco la forza per andare avanti ma non so se ce la faccio" ha confessato la Sorge con la voce rotta dal pianto "Io odio dare queste vibrazioni. Odio stare qui in mezzo, sotto gli occhi di tutti così triste". "Non sei sola mettitelo in testa [...] È un momento che passerà" ha replicato D'Anelli.

"Capace che fra dieci giorni stai su un cubo a ballare" ha continuato Biagio spronando Soleil ad andare avanti nel suo percorso "Ci sta che adesso stai così, come lui anche tu ci hai messo te stessa. Non sarebbe normale il contrario. Stai metabolizzando ora le cose. Tre mesi non li metabolizzi in una serata".

