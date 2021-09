Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: ''Il mio primo Fidanzato morto per overdose''

Gossip TV

Soleil Sorge racconta la drammatica conclusione della sua prima storia d’amore con Kevin, morto d’overdose.

Soleil Sorge è entrata come un uragano nella casa del Grande Fratello Vip, incentrando su di sé la maggior parte delle dinamiche del programma grazie al suo carisma unico. Ricompensata da Sonia Bruganelli con l’immunità poco prima delle Nomination, la Sorge nasconde un passato doloroso. Ecco cosa ha raccontato l’influencer a proposito della prematura scomparsa del suo primo e grande amore.

GF Vip, Soleil Sorge parla della scomparsa del Fidanzato

Dinamica, vulcanica, senza peli sulla lingua e bellissima, Soleil Sorge ha catalizzato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip, che conosce la fama della concorrente più polemica dei reality show nostrani. Soleil ha fatto il suo ingresso in Casa, finendo per diventare sin dal primo momento tra le concorrenti preferite dal pubblico, che apprezza le dinamiche create dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A Cinecittà, la Sorge ha incontrato Gianmaria Antinolfi, che ha frequentato per circa un anno prima dell’addio definitivo, senza dar modo al partenopeo di consolidare il rapporto in una vera e propria relazione amorosa.

Soleil si è confrontata con Gianmaria, ribadendo anche in Puntata la sua intenzione di voltare pagina. Nonostante sia una donna forte e indipendente, sempre solare e positiva, Soleil nasconde un passato molto pesante e drammatico. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, infatti, la gieffina ha raccontato a DiPiù l’improvvisa scomparsa del suo primo fidanzato Kevin. “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora. Come sono riuscita a superare tutto? Mia madre mi ha aiutata tanto, nonostante all’epoca stesse combattendo, fortunatamente con successo, un tumore al seno".

"Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io ero piccola. Ero giovane ed inesperta, Kevin era stato il mio primo vero amore. Ho sofferto tanto nella mia vita e in amore sono molto sfortunata”, ha messo la Sorge. Chissà che in Casa, l’influencer non possa ricominciare da zero, dato che lei stessa ha ammesso di sentirsi pronta per impegnarsi seriamente.

