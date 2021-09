Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha nascosto a tutti un dramma, la morte del suo ex fidanzato Kevin

Gossip TV

L'ex corteggiatrice nella Casa del Grande Fratello, ha accennato alla prematura perdita del ragazzo che amava.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Chi, Alfonso Signorini ha svelato un retroscena sul Soleil Sorge, una delle attuali concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E, dietro a quella ragazza che si mostra sempre sicura di sé e imperturbabile, c'è una storia drammatica mai raccontata dall'ex corteggiatrice italo-americana, così come raccontato dal conduttore:

“Certamente Soleil è una provocatrice. Ha un carattere molto volitivo. È una ragazza che noi vediamo piena di risorse, ma ha una storia molto drammatica. Non sta vivendo un periodo privato molto semplice e andrà anche protetta sotto questo punto di vista”.

La Sorge, per la prima volta, ha accennato al suo doloroso passato in cui ha perso prematuramente una persona che amava molto, il suo ex fidanzato Kevin. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, su Twitter è emersa una IG stories postata da Soleil in cui ha condiviso una foto con il ragazzo accompagnata dalla seguenti parole:

"Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un verto senso è come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii".

Soleil Sorge sono diversi anni ormai che è nota al pubblico del piccolo schermo. Dall'esordio come conduttrice in emettenti minori alla partecipazione a Uomini e Donne, durante la quale, ha conquistato il cuore del tronista Luca Onestini. Soleil, oltre che spesso ospite nei salotti di Barbara D'Urso ha partecipato anche all'Isola Dei Famosi lo scorso anno, diventando una delle protagoniste assolute con le numerose prove da leader in cui ha trionfato. Nonostante le tante apparizioni televisive, è la prima volta che l'influencer accenna al suo drammatico passato in televisione.

